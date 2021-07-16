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【字節跳動】TikTok全球下載量突破30億次 成首個非Facebook旗下的高下載量App

環球政經 17:30 2021/07/16

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TikTok在2020年經歷了多事之秋，儘管受到多個國家政府禁令的威脅，但仍創造了新記錄。據Sensor Tower數據顯示，TikTok包括其中國版本的iOS版本抖音，其在App Store和Google Play的全球下載量已超過30億次。

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Sensor Tower的數據報道中亦提到，TikTok 已成為首個非 Facebook 旗下突破 30 億全球下載量的應用程式，現時全球只有4個應用程式的下載量超過30 億次，分別是WhatsApp、Messenger、Facebook和Instagram，全數為Facebook旗下 。

TikTok蟬聯全球下載量榜首 為全球最具影響力平台【下一頁

截至今年上半年數據，TikTok 是全球下載量最多、收入最高的非遊戲類應用程式，首次安裝量就高達3.83億次，估計用戶的消費多達9.2億元美金。

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撰文 : 陳楚琨

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