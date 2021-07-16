【大行點睇】美銀證券指大股東增持釋除市場疑慮　重申雅生活為行業首選之一

美銀證券發表報告，雅生活服務(03319)獲大股東雅居樂集團(03383)收購公司5,000萬股股份，約佔股本3.52%，每股作價32元，總代價16億元，相信上述增持有望釋除市場對雅生活的部分疑慮，且重新放重點在公司基本面上。

該行預期，雅生活今年上半年盈利增長約40%，且期內管理面積擴張為公司實現2020至2023增長目標的良好開端，維持其「買入」評級且為行業首選之一，目標價41元。

【盈喜股】贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機