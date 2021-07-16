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【大行點睇】美銀證券指大股東增持釋除市場疑慮　重申雅生活為行業首選之一

股樓投資 16:11 2021/07/16

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美銀證券發表報告，雅生活服務(03319)獲大股東雅居樂集團(03383)收購公司5,000萬股股份，約佔股本3.52%，每股作價32元，總代價16億元，相信上述增持有望釋除市場對雅生活的部分疑慮，且重新放重點在公司基本面上。

該行預期，雅生活今年上半年盈利增長約40%，且期內管理面積擴張為公司實現2020至2023增長目標的良好開端，維持其「買入」評級且為行業首選之一，目標價41元。

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撰文 : 周兆邦

雅生活服務（03319） 港股

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