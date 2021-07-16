【人幣定存】1年人民幣定存最高2.7厘 每月享派息逾千元

▲ 南商1年定期存款享2.7厘的高息王，新增每月派息。

人民幣定期存款吸存戰愈演愈烈，中外資行除了爆加息搶客戰外，亦有變招添賣點，如新增月月派息，或急降門檻，專家預計仍會激鬥連場。南商昨天（7月15日）已多招齊發，包括：

（1）1年定期存款享2.7厘的高息王，新增每月派息，全新個人客戶斥50萬元（人民幣，下同）新錢，便可享此冠絕全城息率。若以此破頂息全期穩賺1.35萬元計，即每月可派1,125元。這家中資行今天（16日）更加碼，向全新客戶的推薦人提供相同優惠；

（2）現有客戶也有着數，只須10萬元新錢，1年也有2.6厘，以及每月派息。

以上兩項優惠皆屬快閃性質，8月初截止。

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另一邊廂，華僑永亨也攻勢多多，把原本500萬元1年有2.5厘，昨驟降起存額至20萬元亦享此特惠息，但仍要求全新資金及每日額滿即止。如以降幅計，上述星資行急劈入場費480萬元或96%，無疑是追息族福音。

經新一輪搶存戰，目前3個月以招商永隆的2.65厘稱王，半年期則以信銀國際2.55厘居首。本周5行包括華僑永亨、交銀香港、南商、信銀國際及上商，已鬥追趕加息的快車道。

此外，展望人民幣前景，工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，儘管人民銀行於上周五（9日）宣布，由昨日起全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元人民幣，但鑒於此前分析的因素沒有重大變化，即是海外地區依然維持較強經濟復甦動力，令人民幣保持相對其他貨幣的升值趨勢，受到一定阻力。因此仍維持今年人民幣滙率預測，預計兑美元今年高低位分別為6.32及6.53，年底預期為6.43。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源