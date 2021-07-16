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【數碼貨幣】人行：數字人民幣測試金額達345億人幣 不預設推出時間表

宏觀解讀 16:00 2021/07/16

分享：

數碼人民幣累積測試宗數已逾7075萬宗

人民銀行公布數碼人民幣研發進度白皮書，指數碼人民幣累積測試宗數已逾7075萬宗，涉及金額約345億元（人民幣，下同）。人行表示，會繼續穩妥推進數碼人民幣研發試點，不預設推出時間表。

白皮書表示，截至今年6月30日，數碼人民幣試點場景已超132萬個，覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等領域；開立個人錢包2087萬餘個、對公錢包351萬餘個，累計交易筆數7075萬餘宗、金額約345億元。

香港的數碼貨幣發展進度如何，詳情可見【下一頁】

白皮書續指，人行會繼續穩妥有序推進研發試點工作，進一步擴大試點測試應用場景覆蓋，嘗試全完覆蓋特定試點區域內的應用場景。同時，發展數碼人民幣生態體系，不斷探索與經濟社會相適應的數碼人民幣應用新模式，推動試點工作不斷深入。

其次，要積極推動修訂《中國人民銀行法》等法律法規的。研究制定數碼人民幣的管理辦法，加強個人信息保護，改善業務規則和技術標準；建立健全的數碼人民幣營運系統全流程安全管理體系，以確保保障系統安全平穩運行。

最後，要加強法定數碼貨幣對貨幣政策、金融體系、金融穩定深層影響的研究評估，為數碼人民幣研發奠定良好的理論政策基礎和應用前景。同時，積極參與法定數碼貨幣國際交流，探討制定法定數碼貨幣標準和規則，共同推動法定數碼貨幣發展

另外，人銀數碼貨幣研究所已與香港金管局簽署合作備忘錄，同時加入國際清算銀行創新中心（BISIH）牽頭的多幣種法定數碼貨幣橋（mCBDCBridge）項目，和香港、新加坡等BIS創新分中心以及各央行共同探索法定數碼貨幣實踐。

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編輯：謝智聰

 
數碼貨幣 貨幣政策 銀行 中國 人民幣 金融 香港金融管理局
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