▲ 【新冠疫苗】港大研究：接種兩劑復必泰疫苗抗體水平較科興高9倍

香港大學公共衛生學院一項最新研究發現，完成接種兩劑復必泰疫苗人士，平均抗體水平比接種科興的人士高出近9倍。接種一劑復必泰疫苗後，抗體水平超出接種兩劑科興疫苗。

該研究今天（16日）刊在《刺針-微生物》（The Lancet Microbe）。研究指出，在接種一劑復必泰疫苗後，抗體水平明顯上升 ，接種者的抗體水平是49，而接種兩針後一個月就升至269。相反，接種第一劑科興疫苗的人士，抗體水平只有7，接種第二針後一個月則有27，抗體上升但升幅不大，而且比起只接種一針復必泰的抗體還低。完成兩劑疫苗接種後，復必泰疫苗所引發的抗體水平高於科興疫苗近9倍。

研究初步檢測了93人的抗體水平，年齡在26歲至65歲之間，結果顯示，他們接種第一針復必泰疫苗後，抗體水平明顯上升，而接種第二劑復必泰後，抗體更大幅增加。相反接種科興的人士，第一針抗體水平維持低水平，而到接種第二針後，抗體上升但升幅不大，而且比起只接種一針復必泰的抗體還低。

今次研究招募了1,442名公私營醫療體系的醫護人員，年齡在26歲至65歲之間，為他們在打第一針前、打第二針前、打第二針後21至35天抽血檢驗，並以多種方式檢測抗體水平。當中63人接種復必泰疫苗，30人打科興疫苗。

團隊認為，日後可以再探討如何增加滅活疫苗（如科興疫苗）的抗體濃度，包括需否打加強劑。

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編輯：吳敏芳