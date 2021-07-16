【太空飛行】藍色起源太空之旅將起行 18歲荷蘭少年隨行 成最年輕太空人

美國亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）將於本月20日，乘搭旗下太空探索企業藍色起源（Blue Origin）的火箭進行太空旅程。藍色起源日前公布，原本以2800萬美元拍賣價購得船票的富翁，因有個人行程未能一同出發，現改由出價次高者、18歲荷蘭少年Oliver Daemen隨行，他將成為最年輕的太空人。

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藍色起源透露，Oliver Daemen的父親是荷蘭私募基金公司Somerset Capital的行政總財Joes Daemen，他決定由兒子Oliver代替自己升空，這亦令Oliver成為第一個付費進入太空的遊客。

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貝索斯計劃在7月20日，發射搭載太空船新雪帕德號（New Shepard）火箭升空，除了其弟弟Mark Bezos會同行外，現年82歲高齡的太空人Wally Funk也是乘客之一。有報的是今次太空之旅包括了最年輕及最年長的太空人。

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藍色起源的新雪帕德號將帶乘客飛抵34萬英尺的太空邊緣，在太空感受3分鐘的失重狀態後返回地球。

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