  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (五) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太空飛行】藍色起源太空之旅將起行 18歲荷蘭少年隨行 成最年輕太空人

環球政經 16:58 2021/07/16

分享：

美國亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）將於本月20日，乘搭旗下太空探索企業藍色起源（Blue Origin）的火箭進行太空旅程。藍色起源日前公布，原本以2800萬美元拍賣價購得船票的富翁，因有個人行程未能一同出發，現改由出價次高者、18歲荷蘭少年Oliver Daemen隨行，他將成為最年輕的太空人。

【商業太空之旅】維珍銀河成首獲商用太空飛行牌照公司 領先Space X及藍色起源 【下一頁

藍色起源透露，Oliver Daemen的父親是荷蘭私募基金公司Somerset Capital的行政總財Joes Daemen，他決定由兒子Oliver代替自己升空，這亦令Oliver成為第一個付費進入太空的遊客。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

貝索斯計劃在7月20日，發射搭載太空船新雪帕德號（New Shepard）火箭升空，除了其弟弟Mark Bezos會同行外，現年82歲高齡的太空人Wally Funk也是乘客之一。有報的是今次太空之旅包括了最年輕及最年長的太空人。

【美股焦點】藍色起源下月首次載人太空旅行 亞馬遜CEO貝佐斯將親自參加下一頁

藍色起源的新雪帕德號將帶乘客飛抵34萬英尺的太空邊緣，在太空感受3分鐘的失重狀態後返回地球。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

太空人 貝索斯 拍賣 美國 Amazon

上一篇文章

【世界表情日】列出5大最受歡迎的表情符號 Adobe調查：90%指Emoji更能表達自己

下一篇文章

【新股IPO】康聖環球9960明日掛牌暗盤跌7.1% 收市報9.09元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房