【本地研發】護老院舍試用「樂齡護理監察系統」　附智能傳感器、實時傳送健康數據

▲ 港生產力促進局最近研發了「樂齡護理監察系統」，實時監察長者的身體狀況。（生產力局提供圖片）

社會人口老化現象愈來愈嚴重，不得不解決減輕護老服務的壓力、提升長者生活質素等問題。香港生產力促進局最近研發了「樂齡護理監察系統」，實時監察長者的身體狀況，目前正於康城松山府邸（院舍暨日間中心）作初階段試用。

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「樂齡護理監察系統」可用作監察長者的身體狀況，透過連結血壓計、血糖計、血氧儀等儀器，當量度健康指數後，數據便可即時透過藍牙直接傳送至系統保存。院舍負責人魏先生指，以往使用傳統方法每日為院友作健康評估，再經人手處理資料輸入，會非常費時。利用該監察系統後，可提高護老院的管理效率，令人手安排更有彈性。

智能傳感器追踪院友位置

生產力局首席創新總監張梓昌博士補充：「此系統的優點是透過物聯網（IoT）技術和指定的應用程式將長者的健康數據收集，再利用人工智能和邏輯運算，讓職員提前估算長者的健康情況，以減低意外風險。裝有智能傳感器的護老院更可追踪院友的實時位置，以確保院友安全，避免走失。如發現院友有危險時，系統會即時發出警報，方便職員監察院友所在位置及狀況，有效改善整個護理流程及提供更優質的護理服務。」

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生產力局前年亦成立香港首個樂齡科技組織 — 樂齡科技聯盟「智齡」GLink，希望與業界和社區交流，推動樂齡科技發展，實現智慧樂齡社區。現時，「智齡」聯盟已獲逾100所機構及企業支持，為本地企業和非政府機構提供顧問服務，以改善營運及加強服務效益。顧問服務包括樂齡科技產品設計及本地化、申請相關資助、技術測試和認證支援，以及提升長者使用體驗等。

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責任編輯：葉泳珊

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