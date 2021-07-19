【職場熱話】身任高層不用睡覺 凌晨四點傳送訊息 早上七點準時回公司 網民：老闆的興趣是上班！

做一個好員工，就必須24小時ON CALL，即使合約上沒有寫明，員工也要做到十全十美。而作為上司就最喜歡在半夜找員工，找不到人會生氣。近日有網民於網上討論區發文詢問，上司或老闆是否不需要睡覺。

網民經歷：

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樓主後來又指，老闆曾凌晨三點多找他，把他全家人都吵醒了。網民就指他們可能有病，要「人地陪佢失眠先安樂」，又或是「這就證明了老闆的興趣是上班！」

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有人大嘆：「我都想知點解佢地可以日日咁早就返到去！」

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有網民分析，指越忙的人時間就越多。因為他們的一分一秒都會用到盡，不會做無謂的事。按樓主所說，七點收工，用兩三個小時做私人事，四點起床。這樣算下來還有六、七個小時的睡眠時間呢。

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責任編輯：張瑋婷