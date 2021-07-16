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【星之子】李兆基姪兒李應樵Coinllectibles　1.5億元購陳易希區塊鏈通訊app

Hot Talk 17:36 2021/07/16

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【星之子】李兆基姪兒李應樵Coinllectibles　1.5億元購陳易希區塊鏈通訊app

由恒基地產 （00012） 創辦人李兆基姪兒李應樵創立的Fusion NFT（非同質化代幣）公司Coinllectibles（OTC： COSG）宣佈，擬計劃收購全港首個具備多種加密貨幣錢包功能的區塊鏈即時通訊軟件Talk+，其價格預期或會達到1.5億元或以上。

eBay︰研究引入NFT，詳見﹕【下一頁】

Talk+創始人為有「星之子」之稱的香港年輕發明家陳易希，他表示，非常高興能夠與Coinllectibles合作，認為NFT今年成為全球焦點，現在亦更需要將NFT背後所運用的區塊鏈技術應用變得更普及，期望雙方是次合作能夠推動區塊鏈技術發展。

李應樵則表示，是次收購可以令不熟悉加密空間的收藏家更方便、安心購買公司旗下產品，他亦指，是次收購能夠同時為Coinllectibles及Talk+兩間公司產生巨大的協同效應。

NFT是一種以區塊鏈技術為基礎的數據文件交易，能夠用作認證虛擬資產物主的擁有權。

Talk+支援QR碼轉加密貨幣

Talk+支援多達12個加密貨幣幣種，亦設有多項錢包保安設計。用戶能夠透過Talk+一鍵傳送加密貨幣予通訊錄的朋友，毋需對方提供傳送地址，過程無地域限制。

保安方面，Talk+會對訊息進行加密，確保用戶的數據受到保護，令第三方無法取得對話資料。此外，Talk+亦具有刪除已發送訊息的功能，即使對方已接收訊息，用戶亦能成功刪除。

另外，該應用程式亦支援QR碼轉帳或聊天室轉帳加密貨幣，並為會用戶提供即時報價功能，供用戶參考各加密貨幣交易平台行情。

相關文章﹕

【區塊鏈新投資？】當虛擬貨幣遇上藝術品 Cosmo Group收購Coinllectibles涉足NFT藝術品

【訪問】YAS推全球首個NFT微保險「NFTY」　接受加密貨幣投保、最快年底開放予零售客

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編輯﹕賴奕羚

港股 虛擬貨幣 恒基地產（00012） 新經濟股 陳易希 收購 區塊鏈

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