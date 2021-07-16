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【ET講股通】梁耀康︰炒股不炒市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:11 2021/07/16

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恒指全日升8點，收報28004點，大市總成交1,537億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指28000至28500點阻力仍大，資金炒股不炒市。互聯網監管壓力未消，監管部門派員進駐滴滴，恒生科指跌46點，收報7614點。

個股吼港交所及小米

個別股份方面，市傳內地豁免企業赴港上市的網絡安全審查，港交所 （00388） 升3.8%至524元，目標先看550元；突破該水平後，可看580元。短炒的話，可以即市低位止蝕。

次季手機出貨量超越蘋果的小米 （01810） ，股價升4.8%至28.25元，初步目標看30元，止蝕用25元。基本面上，宜留意小米將出貨量轉化為盈利的能力。

市傳有機會派特別息的恒大 （03333） ，股價急彈9.5%至9.8元。惟要留意，此股債務壓力短期難紓，炒特別息料「短癮」，未持貨者不建議追入。收息的投資者，寧吼其他板塊。

復星醫藥 （02196） 升6.8%至64.7元，後市有望衝上73元，失守52元止蝕。

維達 （03331） 跌12%至20.55元，主要受累成本壓力拖累業績。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、東岳集團、阜博、中國電力、福萊特︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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