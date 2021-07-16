【職場薪酬】調查：日本上市公司最高薪董事   前任軟銀子公司ARM行政總裁　薪酬達18.8億日圓領跑

▲ 據日本調查，個人薪酬排名前三位之中，首位為今年6月卸任軟銀集團董事的前任軟銀集團子公司ARM行政總裁Simon Segars。（法新社圖片）

薪酬待遇一直是上班族上班的最大動力。據《日經中文網》引述東京商工Research、截至6月30日提交的有價證券報告統計，2020財年獲得1億日圓以上薪面的日本上市企業董事，數目達到544人，較去年同期增長。

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根據統計，個人薪酬排名前三位之中，首位為今年6月卸任軟銀集團董事的前任軟銀集團子公司ARM行政總裁Simon Segars，薪酬達18.8億日圓。其次依次序為武田藥品工業總裁Christophe Weber，薪酬達18.7億日圓；以及軟銀集團副主席兼營運總監Marcelo Claure，薪酬達17.8億日圓。

排名前三位的董事之中，有兩位與軟銀集團相關。而事實上，軟銀集團的願景基金表現強勁，利潤創出新高下，8名董事薪酬超過1億日圓。例如排名第6位，軟銀集團副主席兼旗下願景基金行政總裁Rajeev Misra，薪酬達9.3億日圓。

不過，武田藥品工業於2020財年的銷售收入，低於去年的水平，其總裁Christophe Weber的薪酬減少1成。然而，有人曾在6月的股東大會上，質疑他薪酬金額是否妥當。該公司的董事會議長坂根正弘解釋，薪酬受到之前收購英國藥廠夏爾的影響，希望股東能夠理解。

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據悉，日本上市企業為了吸引海外管理人才，使用績效薪酬，即是對員工超額工作部分或工作績效突出部分，所支付獎勵性報酬的趨勢也在擴大。加上歐美薪酬高於日本，2020財年薪酬前10位的董事之中，7名並非日本人。

此外，由於遊戲業務走勢強勁，索尼的淨利潤突破1萬億日圓，股價上漲令股票期權發放額增加。索尼集團社長吉田憲一郎的薪酬增加兩成，達12.5億日圓，整體排名為第5位。他更是日本人當中，薪酬最高者。

近來半導體設備表現強勁，業績掛鈎的薪酬亦有所增長。東京電子社長河合利樹的薪酬增長36％，達9億日圓。

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責任編輯：馬意文