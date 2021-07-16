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【大行點睇】摩通策略師睇淡「連登契媽」　建議沽空ARK旗下基金

股樓投資 21:23 2021/07/16

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今年上半年市場投資風格發生變化，沉寂了多年的價值股跑贏大市，增長股、科技股表現則略勝一籌，方舟基金創始人Cathie Wood的旗艦ETF亦因此大幅跑輸。摩根大通策略師Shawn Quigg本周四（15日）表示，Cathie Wood旗下旗艦基金正顯示出很多泡沫特質，猶如2000年科網泡沫時期的高增長股，他建議投資者應考慮通過期權沽空該基金。

近期美國10年國債孽息率回落，ARKK有所回升，惟Quigg預計，下半年債息將會繼續上升，成為ARKK下跌的催化劑。另一方面，他認為科技股走勢分化，大型科技股表現會繼續優於「破壞性」科技股，這將會進一步引發市場拋售。

ARKK去年因投資電動車、加密貨幣、生物技術等領域表現強勁，Cathie Wood亦因此被捧上神壇。但隨著市場目光重回價值股、周期股，ARKK自2月高位已經跌逾35%。Quigg建議投資者買入10月到期、105美元的ARKK看跌期權，該期權的行權價較該現價低約11%，未來ARKK有可能被大規模拋售，如此一來投資者也可以利用期權降低波動率。

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编辑：李勝男

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