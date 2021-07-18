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【職場熱話】年輕任高層 惟下屬做事粗心大意又愛吹水 問網民應怎麼辦

理財智慧 09:00 2021/07/18

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現時公司愈來愈年輕化，同時有些年輕人擔任高層職位，有甚麼利弊？近日有網民於網上討論區發文，指其中一名35歲的下屬，做事粗心大意又喜歡與其他人聊天，令樓主感到很頭痛，詢問網民如何處理又不失尷尬。

接圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛   【下一頁

此帖文一出，引來很多網民回應，有網民認為樓主大題小做，「你最叻、最小心，一定不會出錯。」、「聊天有甚麼問題？起碼她做好自己東西就算。」、「東西做完，聊天都不可以嗎？」但樓主反駁網民：「就是沒有做好，但經常站起來聊天，又不是低聲說。」

有認同樓主應責備下屬的網民表示感同身受，他說：「說他又說過，年紀大他差不多一倍，與樓主一樣想法，好像去罵一個長輩，但不說他，他又真是敷衍地做事。」有人建議道：「你罵他做錯事，連老闆都知，重要不止一次，這樣下屬就『大條道理』做事。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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