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【字節跳動】傳今日頭條就監管要求停新帳戶註冊　2018年曾因「低俗內容」被下架3週

股市 15:17 2021/07/16

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傳今日頭條自去年9起就監管要求停新帳戶註冊

《路透》引述消息人士指，字節跳動根據中國監管機構要求，自去年9月以來，一直禁止今日頭條的新用戶和內容創建者註冊。有內容創作者也在社交媒體上指，無法在今日頭條註冊新帳戶。今日頭條用戶註冊被禁原因未見，不過，現時今日頭條APP仍可下載，未有被下架，現有用戶也可繼續使用。

據報字節跳動未有擱置上市計劃，與監管部門定期會面，看【下一頁】

據指，新用戶試圖在頭條註冊時會看到「系統維護中，暫時無法註冊」的提示訊息，而內容創作者也會收到類似信息。

字節跳動拒絕回應，中國網信辦及工業和信息化部亦沒有回應。

今日頭條於2012年建立，為基於數據挖掘的推薦引擎產品，即由AI系統向個人推薦適合內容及資訊。據指 ，字節跳動2020年廣告收入1831億元人民幣，今日頭條為繼抖音後，字節跳動於中國的第二大的廣告收入來源，佔約20%。

事實上，是次並非今日頭條首次被監管當局禁止，於2018年監管機構以「低俗內容」為由，責令應用商店下架今日頭條三星期。

相關文章：【平台整改】工信部：留意到滴滴出行App被下架　將持續整治App　（第二版）

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編輯：袁諾曦

新經濟股 港股 字節跳動 抖音
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