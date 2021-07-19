【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」

香港地少人多，不少市民要住劏房。在別的地方，如內地、外國等，孩子擁有自己的房間是非常正常的事。然而在香港，一家七口共睡一床也不是什麼奇怪的事。近日有網民於網上討論區發文，抱怨自己長大了還是要和父母同房。

網民經歷：

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不少網民紛紛分享自己的經歷，「我家裏沒有房間，一進門口就能看到床、飯桌和電視」、「本來和姐姐一起睡，後來她搬走就和哥哥睡上下格床，直至他結婚才有自己的房間。」、「我現在兩個人住也沒有房間...」。

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有人就感謝大學令他試到有自己的房間的感覺，樓主回應說他沒錢住，就被網民罵：「去打工也能有錢吧！」。

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網民又嘆：「香港低下層就是這樣」，建議樓主盡快搬出去住，就算是劏房也只是租金4K左右，雖然小一點，也算是有私人空間。

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責任編輯：張瑋婷