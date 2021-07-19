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【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」

理財智慧 09:00 2021/07/19

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香港地少人多，不少市民要住劏房。在別的地方，如內地、外國等，孩子擁有自己的房間是非常正常的事。然而在香港，一家七口共睡一床也不是什麼奇怪的事。近日有網民於網上討論區發文，抱怨自己長大了還是要和父母同房。

網民經歷：

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不少網民紛紛分享自己的經歷，「我家裏沒有房間，一進門口就能看到床、飯桌和電視」、「本來和姐姐一起睡，後來她搬走就和哥哥睡上下格床，直至他結婚才有自己的房間。」、「我現在兩個人住也沒有房間...」。

【完美安樂窩】 新婚夫婦百萬裝修新居 為求完美花逾年半完成 中國風變陽光與海灘 暗藏玄機方便養貓【下一頁

有人就感謝大學令他試到有自己的房間的感覺，樓主回應說他沒錢住，就被網民罵：「去打工也能有錢吧！」。

【網民熱話】時薪45-50元請兼職資料輸入員 要專上學歷及懂Photoshop 網民：外賣員時薪都不止50元【下一頁

網民又嘆：「香港低下層就是這樣」，建議樓主盡快搬出去住，就算是劏房也只是租金4K左右，雖然小一點，也算是有私人空間。

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責任編輯：張瑋婷

香港 劏房 網上討論區 電視 大學 結婚

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