【雲端串流 】傳Netflix建雲端串流遊戲平台　正式進軍遊戲界？

▲ Netflix正研究推出雲端串流遊戲服務，被指有意進軍遊戲界。

串流遊戲服務透過網路連接即可使用，方便程度之高使其深受玩家歡迎。據外媒報道，網絡串流影片平台Netflix正研究推出雲端串流遊戲服務，被指有意進軍遊戲界。

Facebook Messenger增設Soundmojis 點擊Emoji竟可聽到聲音？

據悉，Netflix已經邀請了曾在美商藝電（Electronic Arts）和Facebook旗下虛擬實境（virtual reality，VR）科技公司Oculus VR任職高層的Mike Verdu加盟該企，擔任其遊戲開發部門的副總裁。Netflix稱他們特意招攬Mike Verdu，盼他能憑藉其對電子遊戲的豐富經驗，參與有關雲端串流遊戲服務的研發工作。

外界推斷此服務將與Xbox Cloud Gaming和Google Stadia現時所提供的串流遊戲服務相類似。據知，Netflix預計在明年推出該服務，亦不打算於推出後向現有用戶徵收額外費用。

【ESG】微軟向Volt Energy購太陽能 冀2030前實現全面再生能源供電

【Twitter】Twitter放棄「閱後即焚」功能Fleets 8月3日停運

責任編輯：陳泳如