【小米1810】小米首次超越蘋果 躋身全球智能手機出貨量第二位 半日急升逾5%

小米（01810）的手機銷量首次超越蘋果（美：AAPL），成為全球第二大手機製造商。消息帶動小米急升，現升逾5%，報28.3元，成交63.2億元。

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據調查機構Canalys發布的第二季全球智能手機市佔率排名中，三星以19%的全球市佔率排行第一；小米全球市佔率達17%，排名第二；蘋果則以14%排名第三。小米首次晉身全球第二，其出貨量更按年大增83%。

小米董事長雷軍今日向全體員工發信，表示今次實現全球第二是一個夢幻般的成就，未來將繼續擴大研發團隊的規模，年內的研發費用將超越130億元。

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