【ESG】微軟向Volt Energy購太陽能　冀2030前實現全面再生能源供電

▲ 微軟將向太陽能開發公司Volt Energy購買250兆瓦太陽能，雙方亦已簽訂購電協議。（微軟官方照片）

微軟（Microsoft）近年致力於開發綠色能源，早已透過投資綠電及簽署5.8 GW再生能源採購協議等方式實現其100%採用再生能源目標。該企日前宣布將向太陽能開發公司Volt Energy購買250兆瓦太陽能，雙方亦已簽訂購電協議（PPA）。

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據外媒The Verge報道，微軟現時有意進一步擴大目標，旨在 2030 年達到真正全面使用再生能源供電。該企再生能源部門總經理Brian Janous表示，他們有望借助 Volt Energy提供的太陽能電，實現其「100% 綠電化」及負碳排目標。該企正帶頭改變電力購買模式，以達致「零碳電力」為宗旨。

微軟原定於2025年全面採用綠能以支援旗下資料中心及園區的供電系統。現時更新了目標，盼在2030年實現其全球園區車輛電氣化計劃，從而減少碳排放量。同時，該企承諾於2030 年一併實現負碳排（Carbon Negative），即達致消除二氧化碳量比其排放量多的目標。

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責任編輯：陳泳如