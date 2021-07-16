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【萬洲糾紛】萬洲DQ太子爺　萬洪建傳自爆遭父斥責後頭撞玻璃櫃

Hot Talk 15:29 2021/07/16

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【萬洲糾紛】萬洲DQ太子爺　萬洪建傳自爆遭父斥責後頭撞玻璃櫃

萬洲國際 （00288） 6月時曾突然宣布，即時終止「太子爺」、萬洲國際執行董事及副總裁萬洪建的職務，理由是萬洪建「對公司財物作出不當攻擊行為」，但則未有交代涉事財物細節，過程耐人尋味。內媒報道指，萬洪健在社交平台上發文表示，自己與其父親，即萬洲國際主席兼行政總裁萬隆討論高級管理層任職問題時，雙方產生分歧，情急之下，萬洪健以頭撞撃萬隆辦公室的玻璃櫃，最後被萬隆的保鏢制伏。

萬洲突罷免「太子爺」萬洪建職務，詳見﹕【下一頁】

萬洪健稱，在今年6月3日，他與萬隆在其辦公室談論一個高層管理人員任職的問題，他表示，當時自己提出了個人建議，但與萬隆意見相左，被萬隆訓斥，情緒激動下，他以拳頭砸向靠牆的房門，並以頭撞撃玻璃櫃，以宣泄心中憤懣。

他亦指，其後自己被保鏢制伏，但萬隆要求拍照取證。

據萬洲國際年報顯示，今年52歲的萬洪建，是集團主席兼行政總裁萬隆的長子。

萬洲國際在今年6月曾發通告指，向萬洪建發出書面通知，免去其董事職務，並根據服務協議及僱傭合約，終止其作為集團執行董事及副總裁的服務，即時生效。

據通告所載，免職原因是萬洪建近期對公司財物作出不當的攻擊行為，董事會認為他無法履行作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。據萬洲公司章程，免去董事職務需至少四分三在職董事簽署方可被免職，即萬洪建被免職一事是經董事會大比數通過。

內媒亦報道，就公司接班人安排方面，萬洲國際其後回應表示，公司管理層「會有考慮」，待有關事項確認後，將選擇合適的時間與市場溝通。

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編輯﹕賴奕羚

港股 豬肉 萬洲國際（00288） 傳統經濟股
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