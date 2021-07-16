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亞馬遜森林不勝負荷 首度碳排放多過吸收

環球社會熱點 15:29 2021/07/16

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亞馬遜森林一直被稱為「地球之肺」，每年吸收大量二氧化碳助地球降溫，但近年情況或有改變。科學家首次證實，亞馬遜森林碳排放量超出其吸收能力。科學家表示，大部分碳排放源自人類為清空土地而故意引發的火災。

病毒入侵巴西亞馬遜森林 原住民社群死亡率奇高  【下一頁】

巴西國家太空研究院（National Institute for Space Research）在科學期刊《自然》（Nature）刊登研究報告表示，研究人員由2010年至2018年期間，利用小型直升飛機在4,500米高空測量當地二氧化碳水平。分析數據後證實，亞馬遜森林今年碳排放量已超過其吸收量。

科學家指，當地山火每年釋出15億噸二氧化碳，但森林只吸收5億噸，即大氣中仍有10億噸未被吸收，相當於全球第5大碳排放量國家﹑日本一年碳排放量。亞馬遜森林碳排放反超是1個嚴峻警告，科學家指全球需立即削減化石燃料使用，減少碳排放量。

巴西深居亞馬遜森林也中招 15歲原住民染疫亡 【下一頁】

科學家指出，伐林﹑火災及高溫是亞馬遜森林碳排放超越吸收的原因。而且，即使沒有人為火災，單是高溫及乾燥足使亞馬遜森林東南部成為碳排放源頭。

巴西國家太空研究院研究人員加蒂（Luciana Gatti）更表示，森林火災產生的二氧化碳數目約是森林吸收的3倍，在森林砍伐率超過30%地區中，碳排放高於森林砍伐率少於20%地區10倍。

加蒂表示，樹木數量減少會帶來降雨量變少及溫度更高，讓森林在旱季更容易發生火災，並陷入惡性循環，令碳排放量持續增加。同時，現在亞馬遜森林有不少人為火災，為開墾土地栽種土豆或養殖牛隻而故意縱火。為解決亞馬遜森林的碳排放問題，加蒂提出需要達成全球貿易協議才足以拯救。

責任編輯：李俊儀

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