克里姆林宮密件外洩 揭普京曾下令助特朗普當選

▲ 俄羅斯總統普京被指曾向俄方特工機構下令，要協助特朗普勝出美國總統大選。

英媒《衛報》引述一份克里姆林宮外洩的機密文件，指俄羅斯總統普京於2016年曾向俄方特工機構下令，要協助特朗普勝出美國總統大選。

普京豪言英美不如俄 擊沉英艦亦不會爆世界大戰 【下一頁】

《衛報》周四（15日）報道，聲稱取得一份俄羅斯克里姆林宮的密件，關於普京（Vladimir Putin）2016年1月召開的一次俄羅斯國家安全委員會會議内容。

文件顯示俄方認為特朗普（Donald Trump）是2016年美國大選中最有望勝出的候選人。他們一致認為如特朗普入主白宮，有助莫斯科實現戰略目標，其中包括使美國社會動盪和削弱美國總統的談判地位。

俄方同時對特朗普作出簡單心理評估，認為特朗普是一個衝動、心理狀況不穩定和不平衡、有自卑感的人。

文件指克里姆林宮掌握到特朗普的黑材料，是特朗普過往到訪莫斯科期間由俄方收集所得，但無透露發生甚麼事情。

據悉，俄方專家撰寫一份報告建議動用一切力量來確保特朗普獲勝。普京下令俄羅斯3個特工機構尋找可行方式來支持特朗普當選。

俄羅斯調查記者被捕 疑因揭內政部長兒子隱瞞資產 【下一頁】

文件並無提及特朗普2016年大選的主要競爭對手希拉莉（Hillary Clinton），但曾建議利用媒體來削弱美國的主要政治人物。

而俄方會議舉行數周後，俄羅斯情報總局（GRU）黑客攻擊美國民主黨全國委員會（DNC）伺服器，並發布數千封私人電郵企圖破壞希拉莉選情。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則否認俄方曾干預美國大選，並表示有關普京在2016年會議上下令支持特朗普的説法是如同極度低俗小説（great pulp fiction）。

責任編輯：鄭錦玲