Emoji成種族歧視工具 社交平台被批監管不足

3名英格蘭小將因在歐洲國家盃決賽中，於互射12碼階段分別射失，被部分球迷當成英格蘭失冠罪人，更在社交平台慘遭種族歧視。有專家指出，表情符號（emoji）變成社交平台上種族歧視他人的工具，批評社交平台監管不足。

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英格蘭職業足球運動員協會（Professional Footballers Association，簡稱PFA）與數據科學公司Signify研究2020年間，逾3,000則明顯含有種族歧視的Twitter文章，當中有29%是利用emoji發布。研究指出，Twitter的演算法未能有效攔截，利用emoji發布的激進侮辱訊息。

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語言學家埃文斯（Vyvyan Evans）表示，向人發送猴子emoji並非大事，但稱他人是猴子則構成歧視，會被社交平台封鎖帳戶。伊凡斯認為網絡社交平台需要有政策規管使用emoji，防止他人用以emoj散播種族歧言論。

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Twitter及Facebook發言人表示，周日（11日）決賽後已刪除有關種族歧視的貼文，停用相關帳戶。Twitter更表明，在決賽後數小時內，刪除逾1,000則種族歧視貼文，並永久禁止有關用戶。

Facebook指出，使用如猴子或香蕉等emoji歧視他人嚴重違反平台守則，公司利用科技協助，評估及移除具傷害性的內容，但承認有關系統未臻完美，將持續完善。

責任編輯：吳漢培