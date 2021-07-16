【阿里持股】螞蟻集團擬出售印支付龍頭Paytm母公司5%股權　阿里巴巴、軟銀、巴郡均有份投資

▲ 螞蟻集團擬出售印支付龍頭Paytm母公司5%股權 料涉資約8億美元

獲阿里巴巴 （09988） 、軟銀Softbank、「股神」巴菲特旗下巴郡投資的印度第三方支付服務供應商Paytm計劃今年11月在印度當地IPO。外電引述消息指，阿里巴巴旗下螞蟻集團擬出售Paytm母公司One97 Communications至少5%的股權，令Paytm在IPO前，螞蟻集團的持股可降至25%以下，以符合印度證券交易委員會的規定，作為一家專業管理公司上市。

報道指，以現時Paytm估值約160億美元計，料螞蟻集團出售股權可獲得約8億美元。

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報道又指，阿里巴巴及螞蟻集團合共持有Paytm母公司約38%股權。消息指，Paytm要求監管機構將阿里巴巴及螞蟻集團視為兩間獨立企業。

報道引述Paytm的2021財報顯示，螞蟻集團持有One97 Communications的股權最多，達30.33%，其次為軟銀，達18.73%，而阿里巴巴持股7.32%。

據Paytm提交予印度監管機構的文件顯示，Paytm於IPO擬發行價值約830億盧比的新股，以及830億盧比的出售要約，料首次公開募股集資或高達1660億盧比（約22.3億美元）。

據指，Paytm將於下月12日召開股東大會，尋求股東批准上市計劃。若通過，有望成為印度目前最大規模上市計劃。

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編輯：袁諾曦