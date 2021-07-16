▲ 【TSLA】馬斯克：Cybertruck可能會失敗

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克在Twitter表示，即將推出的電動貨車Cybertruck有可能會失敗，但他不在乎任何失敗風險，因為他個人很喜歡Cybertruck的設計，仍計劃維持該車款 2019 年 7 月時首次亮相時的外觀設計。

其他貨卡看起來都是倒模複製，但Cybertruck看起來就像來自未來外星人製造的產品。



馬斯克還表示，Cybertruck將搭配四輪傳動系統，且不打算在Cybertruck上安裝門把手，但未具體說明這個設計是否符合美國的安全標準。

Cybertruck 2019 年發布因車款前衛的設計而引起轟動，盡管正式交車的時間並不確定，但Tesla仍獲得大量訂單。馬斯克表示，Cybertruck 推出後一周內便收到 25 萬輛訂單。

今年1月時，馬斯克曾對投資者指，如果幸運的話，今年底以前或許能夠出貨部分 Cybertruck ，但他個人預期量產會在2022年。

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編輯：吳敏芳