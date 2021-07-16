▲ 【碳交易】拆解碳交易運作 瑞銀：碳價或升10倍、9大行業盈利影響分析

中國訂立2060年「碳中和」目標後，全國碳排放權交易市場周五（7月16日開幕），第一交易階段只限於電力行業。瑞銀預計，碳交易市場交易額在「十四五（2021年至2025年）」有望超越1000億，成為全球最大的碳交易市場。目前碳排放交易市場首單成交每噸碳價52.78元人民幣，與歐洲每噸碳價50歐元（約382元人民幣），差距甚大，瑞銀認為十倍升幅都有可能。

碳交易實際運作方面，每家企業（現時為電企）都會設有碳積分額度，只有那些碳排放超出規定積分的企業，需要購買碳積分來支付碳價，而碳排放量小於規定限度的企業可以通過出售碳積分來獲益。

目前，約2000家電企將參與全國交易機制，300MW以上發電機組按每千瓦時電所允許產生的碳排放量（噸）計的排放標準設定在877克/千瓦時。

內地碳交易市場周五啟動 初期只納入發電行業公司，可見【下一頁】

瑞銀：潤電率先受惠

瑞銀分析電企行業，將排放標準對比它們2020年實際排放量，預計華潤電力 （00836） 將是獲益者，新機制令公司盈利有4%的增長空間。對可再生能源運營商的初步影響較小（不到5%），因其碳積分銷售不能高於整個碳市場的5%。

未來碳價走勢方面，瑞銀分析，隨著更多行業參與碳交易機制，對碳積分的需求將逐步增加，而在中國已設立2030年、2060年碳排放目標的情況下，碳積分供應會不斷減少。參考歐洲的碳價表現，當地碳價從一年前的每噸10歐元漲至每噸50歐元，都反映碳價有上漲空間。

瑞銀指，2020年之後，當中國的碳交易市場成熟，長期碳價可能達到每噸200至300元人民幣。

▲ 碳中和概念

中國碳市場開始交易 Tesla顯示賣碳權能賺多少？可見【下一頁】

瑞銀：水電、高效熱電最受惠碳交易

瑞銀甄別出與碳中和目標相關的潛在9大行業影響，包括電力、交通運輸、電池、氫能、石化、鋼鐵、水泥、鋁等行業 ，據估算2020至60年的年投資額超2萬億美元。

瑞銀又量化碳交易機制對主要的碳排放企業的潛在盈利影響，認為影響幅度從效率低下熱電廠的-9%到水電廠的+7%不等。

▲ 瑞銀分析行業受碳交易的盈利影響

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編輯：麥德銘