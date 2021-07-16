【內地富豪】小米雷軍問鼎福布斯中國最佳CEO　張勇、馬化騰無緣上榜

福布斯中國公佈「2021福布斯中國最佳CEO榜」，小米集團 （01810） 主席雷軍問鼎今年最佳CEO，去年登上榜首的阿里巴巴集團 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇則失落神壇，跌出榜外。

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福布斯中國表示，是次評審中，對CEO的審核標準包括其企業的A股、在港交所 （00388） 上市的中資港股、以及在境外上市的中概股。福布斯中國又指，為了排除部分犧牲公司長期發展為代價，僅追蹤短期彩務指標的CEO，福布斯中國至少追蹤了其所在公司連續三年的經營業績，當中包括其上市公司的3年財務數據、剔除因分紅配股等原因造成的股價不連貫性等因素。

圖看福布斯中國CEO 2021年與2020年首20名排行榜比較（按圖可放大）

▲ 福布斯中國CEO 2021年與2020年首20名排行榜比較。

除了雷軍之外，海康威視（深﹕002415）總裁胡揚忠及比亞迪 （01211） 董事長王傳福分別獲得第二名及第三名。

另外，上榜的CEO平均年齡為54歲，當中，女性CEO共有5位。

福布斯中國指，在互聯網行業面臨反壟斷政策背景下，屬於互聯網行業的CEO入選人數下降。除了張勇跌出榜單之外，去年第二名的騰訊 （00700） 主席馬化騰亦無緣上榜。

▲ 以行業分類，由於全球芯片短缺問題嚴峻，半導體行業估值持續上升，50位上榜CEO中，有6位CEO皆從事與半導體產品和設備有關的行業。

以行業分類，由於全球芯片短缺問題嚴峻，半導體行業估值持續上升，50位上榜CEO中，有6位CEO皆從事與半導體產品和設備有關的行業。其中，中芯國際聯席執行長梁孟松、趙海軍登上第28名。另外，與生物科技、電子元件有關的企業亦有較多CEO上榜。

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編輯﹕賴奕羚