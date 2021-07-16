Emoji成日常溝通工具　Adobe公布５大最受歡迎表情

▲ 為慶祝 7 月 17 日的「世界表情日」（World Emoji Day），軟件公司 Adobe 針對美國、英國、日本等 7 個國家進行調查，分析表情符號（Emoji）在 2021 年的最新趨勢。（Adobe）

為慶祝 7 月 17 日的「世界表情日」（World Emoji Day），軟件公司 Adobe 針對美國、英國、日本等 7 個國家進行調查，分析表情符號（Emoji）在 2021 年的最新趨勢。調查除了發表 5 大最受歡迎的表情符號，另選出 3 款最容易令人誤解的表情符號。

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據 Adobe 報告指出，有 90% 受訪者認為比起文字，表情符號更容易表達自我 ; 89% 表示能跨越語言障礙 ; 有 67% 指出，願意使用表情符號會讓人覺得更友善和有趣 ; 亦有 55% 表示，比起對話溝通更傾向使用表情符號對話。

▲ 其中茄子、水蜜桃、鬼臉成為「最降溫」的 3 種表情符號。若想增加好感度，飛吻、愛心微笑、愛心眼睛是最受歡迎的表情符號。（Adobe）

Adobe 也選出最受歡迎的 5 個表情符號，依次為哭笑不得、讚、愛心、飛吻、哭臉。是次調查也針對約會、調情中常用的表情符號，指出茄子、水蜜桃、鬼臉成為「最降溫」的 3 種表情符號。若想增加好感度，飛吻、愛心微笑、愛心眼睛是最受歡迎的表情符號。

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表情符號也對商業行銷有效。報告指出，有 60% 受訪者喜歡點擊含有表情符號的電郵和推送通知，而有 42% 受訪者傾向購買一些在宣傳中有使用表情符號的產品。

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