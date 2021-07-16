【中國經濟】渣打：中國貨幣政策已轉向 料第四季再降準50點子

▲ 渣打認為，中國貨幣政策已由轉為中性

上周中國宣布降準50點子，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽認為，做法反映貨幣政策已由上半年的穩健偏緊，轉為下半年的中性，預期中國第四季可能再次降準50點子，而即將公布的貸款市場報價利率（LPR）下調的可能性亦正在上向，一年期LPR可能會下調5個點子，但相信公開市場操作利率及中期借貸便利（MLF）利率不會下調。

中國宏觀策略部主管劉潔又指，現時是中國加碼刺激的最好時機，因明年是中共二十大舉行，雖然國家主席的連任限期已經取消，但其他管治核心階層仍將有大規模人事變動，故中國有更強動機刺激經濟。

人民銀行降準為市場注入1萬億流動性，詳見【下一頁】

另一方面，部份主要央行已開始減少買債，過往經驗顯示，每當主要央行「收水」均會令資金由新興國家回流發達國家，中國現時提早減息可刺激經濟，令中國經濟更強韌，亦為未來提供更多加息空間，對屆時一旦出現資本外流起阻止作用。

渣打大幅調低10年期中國國債利率於年底的預測，由原本的3.2%下調至2.9%。此外，該行維持在岸人民幣年底見6.58的預期。

中國第二季GDP按年增長7.9%。丁爽指，中國經濟未完全回復至疫情前，下半年外需會因其他國家生產能力恢復等因素而減弱，故中國經濟增長動力來源會更側重於內需。他認為，中國財政政策會更積極，以推動經濟發展，估計第三季及第四季經濟增長分別為6%及5%，全年則為8.8%。

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記者：謝智聰