中電信728值得留意 預告半年純利增長近三成

中電信（00728）股價今早再升1%，早段高見3.1元創52周新高。中電信預告今年上半年純利介乎175.76億至178.55億元（人民幣，下同），按年增長26%至28%。消息對中電信股價有幾利好？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析。

欄名 : 3分鐘睇股