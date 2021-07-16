中電信728值得留意 預告半年純利增長近三成 股市 13:30 2021/07/16 分享： 中電信（00728）股價今早再升1%，早段高見3.1元創52周新高。中電信預告今年上半年純利介乎175.76億至178.55億元（人民幣，下同），按年增長26%至28%。消息對中電信股價有幾利好？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 今日 騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 【物管股】德信2215今上市 同業雅生活3319、融創1516股價造好同慶賀？ 2021/07/15 【物管股】德信2215今上市 同業雅生活3319、融創1516股價造好同慶賀？ 【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 2021/07/15 【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 2021/07/15 【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 2021/07/15 【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 股票 中電 純利 人民幣