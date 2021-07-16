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【新冠疫苗】美國擬冬天批准 12歲以下兒童接種

環球社會熱點 13:25 2021/07/16

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隨著新冠疫苗接種計劃推進，不少國家開始考慮為兒童接種疫苗。美國官員表示，當局或在今年冬天批准12歲以下兒童接種新冠疫苗。據悉，輝瑞及Moderna都已在3月為12歲以下兒童測試，料今年秋天會有相關結果。

美國醫生偽造新冠疫苗接種證明被捕 稱疫苗有毒 【下一頁】

美國食品藥品監督管理局（FDA）官員周四（15日）表示，或在今年冬季批出12歲以下兒童新冠疫苗的緊急使用權，並加快審核全面授權（full approval）的申請。官員表示，部分家長對疫苗仍感到遲疑，是目前所有疫苗皆僅獲授權緊急使用，相信獲得全面授權後可減少家長憂慮。

輝瑞（Pfizer）及Moderna公司皆於今年3月，開始針對12歲以下兒童的疫苗試驗。FDA官員將要求藥廠，提供4至6個月的兒童安全性數據，當局會在審核後決定是否授權。美國全國廣播公司（NBC）分析指，提供更多數據有助當局加快批出全面授權。

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輝瑞發表聲明表示，公司將在9月獲得5至11歲兒童疫苗臨床測試數據，屆時預計可申請緊急使用，惟6個月至2歲兒童數據需到10月或11月才能發布。CDC前代理總監貝瑟（Richard Besser）表示，由於兒童是主要未接種疫苗群體，預計未來會有更多兒童案例，甚至住院及死亡。他希望， FDA當局盡快批准疫苗全面使用。

據悉，目前只有輝瑞公司向當局申請疫苗的全面使用授權，並只限18歲或以上成人。美國當局目前僅允許12歲或以上人士接種新冠疫苗，未有1款疫苗獲全面授權。

責任編輯：李俊儀

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