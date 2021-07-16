騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠 股市 13:10 2021/07/16 分享： 消息指騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 正在考慮逐步對彼此開放服務；阿里巴巴最初採取的步驟可能包括在其電商平台淘寶和天貓上引入騰訊的微信支付功能，或最快在未來數月落實。若消息屬實，對騰訊股價和阿里巴巴股價有何影響？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【物管股】德信2215今上市 同業雅生活3319、融創1516股價造好同慶賀？ 2021/07/15 【物管股】德信2215今上市 同業雅生活3319、融創1516股價造好同慶賀？ 【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 2021/07/15 【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 2021/07/15 【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 2021/07/15 【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 2021/07/14 【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 股票 微信支付 阿里巴巴 微信 淘寶 騰訊