騰訊、阿里服務互通堅唔堅？ 兩股誰更受惠

消息指騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 正在考慮逐步對彼此開放服務；阿里巴巴最初採取的步驟可能包括在其電商平台淘寶和天貓上引入騰訊的微信支付功能，或最快在未來數月落實。若消息屬實，對騰訊股價和阿里巴巴股價有何影響？中薇證券黃偉豪（Ravi）為你分析。

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