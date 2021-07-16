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【阿里巴巴】淘寶造物節明日上海舉行　融合大型密室逃脫、LARP體驗（多圖）

商業 13:30 2021/07/16

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淘寶造物節再次在上海舉行，更首次融合密室逃脫、LARP劇本殺。（淘寶造物節網站截圖）

阿里巴巴淘寶將會由明日至25日，舉行今年的淘寶造物節。去年礙於疫情，淘寶造物節改以「公路之旅」的形式進行。今年活動終於再次在上海大型舉行，更首次融合密室逃脫、LARP劇本殺的模式進行。

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升級逛展體驗　並非為促銷

阿里巴巴集團首席市場官董本洪透露，今年有100多個商家參與線下的淘寶造物節。考慮到近年東方美學漸受歡迎，加上密室逃脫、LARP劇本殺等體驗活動，在時下年輕人之間掀起熱潮，故今年淘寶造物節特意在場境及體驗上帶來升級創新。

今次淘寶造物節的活動場地面積超過30萬平方呎 ，又設計成「唐代魔幻古城」，以「遺失的寶藏」為題的尋寶密室。董指，場地內的密室逃脫最多同時可容納逾5000人，進行3至4小時的體驗活動。他強調造物節並非促銷活動，又期望消費者除了可以了解、觀看商品外，自身亦是體驗參與者之一。

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經歷過去一年的疫情，人們的生活習慣帶來重大改變。董本洪認為，消費者比以往花更多時間在家，家居、生活態度上會期望更個性化。因此，淘寶、以至造物節上的產品亦正迎合此趨勢，例如有愈來愈多的香薰、蠟燭產品，甚至連功能上亦有創新。同時，售賣食品的商家全部亦標榜健康概念，與過往幾年主打山珍海味、奇特口味的情況截然不同。

淘寶造物節創意產品包羅萬有

  • 「噗扑」留意到在家工作時，貓咪經常會走到電腦前希望獲得關注，故設計了電腦外形的貓抓板。（淘寶造物節網站截圖）
  • 「野小獸」 設計的「寵物跑步機」，有餵食功能吸引寵物跑步，以及遠程遙控、智能感應等。（淘寶造物節網站截圖）
  • 「奈似 BY NICE」 推出添加西蘭花和蜜瓜的雪糕，以低熱量甜品主攻年輕女顧客。 （淘寶造物節網站截圖）
  • 「暴肌獨角獸 」將推出透明的魔芋漢堡，熱量更低至4.18Kcal。（淘寶造物節網站截圖）
  • 藝術家曹雨西的人工智能山水畫，是收集2000多張水墨畫的像素數據後，再以科技自動無限創作山水畫。（淘寶造物節網站截圖）

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責任編輯：葉泳珊

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