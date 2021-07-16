【超越蘋果】小米手機Q2出貨量躍升8成　三星市佔居冠、小米排第二

▲ 內地手機品牌小米在過去一季，手機出貨量躍增83%，成為全球第2大智能手機供應商。

據市場研究機構Canalys初步估計，內地手機品牌小米在過去一季，手機出貨量躍增83%，成為全球第2大智能手機供應商。而今年第2季全球智能手機品牌市佔率排名中，仍以三星（Samsung）為第一名，佔總出貨量的19%。

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該研究機構指出，小米首度躍升第二名，今年第2季市佔率達到17%，年增長逾8成。蘋果（Apple）則以14%市佔率，排名第三；另外兩個內地手機品牌Vivo及OPPO則雙雙躋身首五位，兩者市佔率均為10%，年增率均逼近3成，保持強勁增長的趨勢。

Canalys研究經理Ben Stanton表示，小米的海外業務正迅速增長，包括在拉丁美洲、非洲及西歐的出貨量分別飆升逾300%、150%及50%。隨著增長持續，該公司的商業模式已由「挑戰者」進化及轉變為「在位者」。而小米在很大程度上仍然偏向大眾市場，與三星及蘋果比較，平均售價分別低 40%及75%。

預計2021年 投入逾130億人民幣研發

此外，小米董事長雷軍在社交網站表示，小米手機銷量首次超越蘋果，成為全球第二，是小米發展史上的重大里程碑。雷軍透露，小米去年斥近百億人民幣投入研發，今年預計更將超過130億人民幣。還將進一步擴大研發團隊規模，在年內招募超過5千名工程師。

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責任編輯：張寶燕