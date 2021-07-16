Facebook Messenger增設Soundmojis　點擊Emoji竟可聽到聲音？

▲ Facebook Messenger近日增添附帶聲效的聲音表情符號，並將其取名為「Soundmojis」。 (Facebook Messenger官方照片)

Facebook近日為 Facebook Messenger增添附帶聲效的聲音表情符號，並將其取名為「Soundmojis」。當用戶使用Facebook Messenger與其他用戶對話時，只要點擊該聲音表情符號，就可以預覽其伴隨的聲音，繼而點擊「發送」按鈕，對方便可接收到帶有聲音的「Soundmojis」。

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用戶可透過點擊表情符號按鈕及其最右邊的聲音圖標，以滾動瀏覽「Soundmojis」的選項列表。據外媒報道，聲音表情符號包含的音效眾多。例如，當用戶點擊山羊表情符號時它便會發出「咩咩」聲，而拍手的表情符號則會播放鼓掌的聲效。

值得一提的是，部分聲效為歌曲及經典對白。如用戶點擊沙漏表情符號時，它會播放由歌手Drake演唱之《The Motto》的歌詞。而點擊拳頭表情符號時則會播放電影《Fast & Furious 7》中「I don’t have friends， I got family.」的著名台詞。

Facebook指，它將定期更新新的聲音表情符號，預料該功能將於不日推出。

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責任編輯：陳泳如