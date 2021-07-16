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歐洲央行擬推出數碼歐元 料2026年面世

環球經濟金融 12:34 2021/07/16

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新冠肺炎疫情帶動電子支付趨勢，多國也相繼展開數碼貨幣的研發工作。歐洲央行批准一項工作，將會研究推出數碼歐元，最快將會於2026年面世。

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歐洲央行周三（14日）宣布進行一項為期兩年的研究，希望未來5年内可推出數碼歐元（e-euro）。歐洲央行希望將數碼歐元打造為歐元紙幣及硬幣的電子版本，強調數碼歐元不會取代現金貨幣，只會達到補充用途。

數碼歐元將與歐元實體貨幣掛鉤，因此不會像比特幣（Bitcoin）等私人推出的數碼貨幣一樣出現極大波幅。

歐洲央行執委會委員帕内塔（Fabio Panetta）表示，數碼歐元就有如現金一樣，不存在流動性、信用及市場風險。

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歐洲央行將對銀行及零售商展開諮詢，並開始設計數碼歐元。歐洲央行同時會研究銀行和金融科技公司的角色，包括由這些企業代表歐洲央行，向客戶提供數碼歐元錢包服務。

而歐洲央行將為數碼歐元個人持有量設上限，例如規定每人最多只可持有約3,000歐元（約2.7萬港元），如持有數量超出上限或面臨罰款。

歐洲央行料僅允許民眾使用數碼歐元，進行100歐元（約900港元）以内的細額交易，避免有不法之徒利用數碼歐元進行洗黑錢等不法交易。

責任編輯：鄭錦玲

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