【一起酒過的日子@iM網欄】刻骨銘心的 revelations 農莊香檳的一個啟示

每個人生命中都總有幾個刻骨銘心的 revelations，大概是啟示吧。

▲ Ulysse Collin revelation

我其中一個revelation是當我在更衣室，半赤裸時發生的。

話說當年剛剛大學畢業，拾下拾下，求其在一家北歐公司打工做 sales。雖然工作尚算愉快，而且待遇不錯，但總是有一種漫無目的的無力感。

有一個星期一，如常放工去打羽毛波。

打完如常成班人去沖個涼，焗個桑拿。可能因為當天見客出師不利，打波時明顯不在狀態，當大家都凈係包住條毛巾的時候，有位前輩突然走過來問起我工作的事。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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Uncle 如見肺肝，兩下就看穿我工作上出現了些問題。講起這位uncle，大家都認為他是位成功的會計師。在公司做partner，有車有樓仲有會藉，而女兒當時正在港大修讀醫科。

當天晚上在更衣室內，兩個男人半赤裸的狀態下，他淡淡言地對我說：「一開始工作，條路一定要認真選擇，要揀條自己有興趣嘅路，如果唔係就會好似我咁，無端端一做就做成世。」

另一個revelation，發生於幾年後。當時我在一家英文雜誌當記者，自認對這份工有團火，遇見的人和事都讓我有見識世面的感覺。

這家外國 lifestyle 雜誌，老闆是瑞士人，公司都是expats和海歸派為主，8成同事都衣著前衛，都是靚仔靚女，就連IT哥哥都真心型。唔係著風褸，而係waistcoat。

有一日，有位靚女 designer 姐姐（長髮大眼，有氣質的那種）突然派散水餅。我沒有直接和她工作，只知她出名有美感，很得老總的器重。

派餅派到我時，順便寒暄幾句，我問她是否要轉到另一家雜誌社？她說要去讀書。噢，那麼讀什麼科目呢？MBA? 或是跟設計有關的？她回答：「讀神學啊。」。神學？！要做修女嗎？「吖，係呀。」

之後我很天真地問了一句公司咁glamorous咁好，唔鍾意咩？

她輕鬆地回答：「Maybe it’s my calling。」

人生等待的或許不是要機會，而是等revelation 或者一個 calling。

這兩個故事和香檳絕對有關。但先介紹一下我很喜歡的一個農莊香檳牌子 Ulysses Collin。

Ulysses Collin的主理人叫Olivier Collin，在家族的葡萄園長大。Olivier從少便有一個calling，知道自己有一天要打理香檳生意，而且要打破前人的傳統，不只把葡萄賣給大香檳廠，而是要釀自己種的葡萄。

雖然一直不知從何入手，但Olivier決心一邊讀法律一邊學造酒，深信懂得法律能對抗香檳廠的霸權，能奪回自己葡萄園的控制權。

而他的revelation來自一次品嚐過 Anselme Selosse（農莊香檳之父）的香檳，發現原來香檳可以有burgundy般的細膩！

這位農莊香檳之父也是Olivier的百樂，更成為他師父，教他自立門戶，要釀有個性、能代表Ulysses Collin葡萄園的香檳。2004年Olivier推出了自己第一枝香檳。而到2020年，已經有酒評人認為他青出於籃。那年推出的香檳（2014年base）確實是讓我一試難忘。

這香檳品牌，我每次認識到律師朋友都會推薦，因為一路以來認識的律師朋友中，沒有一個真正喜歡工作，更不懂得去享受工作。

Olivier的故事也許能給他們一個revelation吧。