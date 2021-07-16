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今日推介海爾智家 ｜阿里健康、比亞迪、贛鋰鋒業、周大福、森松國際最新部署（立即觀看）

股市 13:16 2021/07/16

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恒生指數中午收報28121點，升124點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介海爾智家 （06690） ，另亦會分析阿里健康 （00241） 、比亞迪 （01211） 、贛鋰鋒業 （01772） 、周大福 （01929） 、森松國際 （02155） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 海爾智家（06690） 阿里健康（00241） 比亞迪股份（01211） 贛鋒鋰業（01772） 周大福（01929） 森松國際（02155） 石鏡泉

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