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Google新功能登陸iOS　快速清除最近15分鐘搜尋紀錄（附教學）

科技 12:17 2021/07/16

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Google早前在Google I/O大會公布，增添Google Search快速刪除功能，方便用戶透過捷徑按鍵清除過去15分鐘內的搜尋歷史。據Google網誌最新表示，該Google Search快速刪除功能終於首度登錄iOS平台。Android用戶則要待官方在今年稍後公布。

iOS用戶，只要Google Search應用程式在中，點擊個人頭像＞在「搜尋歷史」下面，找出新的「刪除最近15分鐘」（Delete last 15 min）按鍵即可。

    點擊圖片放大

Google還表示，使用其自動刪除控件，用戶可以選擇讓Google在3個月、18個月或36個月後從帳戶中自動連續刪除搜索歷史記錄，以及其他網絡與應用程式活動記錄（Web & App Activity）。對於新帳戶，網絡與應用程式的活動記錄將默認自動刪除選項為18個月，用戶可隨時根據需要更新選項。

【Google Drive】電腦桌面版Google Drive登場　「備份與同步」將在10月退役

提供一系列檢查 確保設置安全

此外，早前Google I/O大會上亦有多次提及隱私安全，強調以用戶私隱為優先。而是次網誌亦有提到相關措施，指用戶可透過隱私檢查【按此了解】，及在其逐步引導下完成關鍵的私隱設置。

完成後，用戶可前往安全檢查獲取個性化建議，例如管理哪些第三方應用程式可以存取帳戶數據，以及了解儲存在Google密碼管理器中的所有密碼是否安全等，幫助保護數據和設備。

【Google】Google涉新聞版權糾紛　兩個月後或日罰827萬

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責任編輯：張寶燕

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