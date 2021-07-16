【AI技術】法國初創夥地圖技術公司研發AI系統　即時分析路況兼評估駕駛風險

▲ 法國汽車軟件公司 Nexyad 與地圖技術公司 HERE Technologies 合作，推出 AI 分析系統。（Nexyad）

AI 技術不斷進步，有法國初創就將其應用到汽車軟件方面，研發認知型 AI 系統，能即時分析道路環境，並根據駕駛者的行為，評估駕駛風險指數，甚至建議行車速度，減少交通事故發生。

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法國汽車軟件公司 Nexyad 與地圖技術公司 HERE Technologies 合作，推出 AI 分析系統。該系統會即時整理車輛感測裝置所接收的資訊，並由認知型 AI 分析，以評估駕駛者的駕駛行為是否合適，並會提供最大行車速度建議。系統是根據法定限速、地形、天氣、交通等資訊而作出建議。

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此外，Nexyad 亦推出 SafetyNex 的安全教練系統，可以提供即時指導，並預測前方可能會出現的緊急情況，繼而降低事故的發生率。Nexyad 表示，系統已被證實可減少 25% 的事故發生率。系統目前只能提供速度建議、道路風險預測，以及計算駕駛的風險指數，尚未能夠代替駕駛者控制車輛的駕駛速度。

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記者：廖淑瑩