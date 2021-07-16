▲ 【內房監管】路透：內地將要求內房每月披露商業票據負債

路透引述消息指，中國內地監管機構將要求內地地產發展商每月披露商業票據發行情況，加強監控內房不斷膨脹的債務。報道指，內房發展商去年發行3.6萬億元人民幣的商業票據，按年增加20%，引起內地監管當局關注。

報道指，北京當局正設法監察內地發展商從銀行貸款、債券發行以外的融資規模，要求發展商提高透明度，向當局全面披露持有多少票據。

人民銀行未有回應報道。現時內地12大房企已需要每月向當局披露從銀行、債市或資產負債表外的債務情況，但暫時未有包括商業票據。

恒大曾見逾四年低後宣布擬派特別息，可見【下一頁】

路透引述監管官員稱，很多地方金融機構持有內房經聯營公司或殼公司發行的商業票據，甚至將票據包裝成信託、理財產品賣向散戶，形成法律漏洞。商業票據不會被視為計息負債，內房企業常會向供應商發行相關應付票據，作為未來收款憑證，通常年期少於一年。

路透報道，恒大 （03333） 是商業票據規模最大的內房企業，至2020年底規模達2057億元人民幣，較一年前多出24%，並引述分析員稱，實際規模可能較上市公司披露更多，因公司或利用非附屬公司發行。

恒大就稱只有「極小部分」的票據未有依時清還，並且沒有向聯營公司發行票據。

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編輯：麥德銘

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