【ET午市精點】恒指走勢反覆　消息帶動港交所、小米

港股今早先跌後回升，恒生指數重返二萬八千點關口之上。港交所（00388）升幅擴大至近4%，高見524.5元。報道知情人士消息指，內地計劃免除在香港上市的內地企業需尋求中國網信辦的批准，消息對港股有幾利好？獨立股評人李偉傑於《ET午市精點》為你分析港股走勢。

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