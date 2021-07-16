【ET午市精點】恒指走勢反覆 消息帶動港交所、小米 股市 11:50 2021/07/16 分享： 港股今早先跌後回升，恒生指數重返二萬八千點關口之上。港交所（00388）升幅擴大至近4%，高見524.5元。報道知情人士消息指，內地計劃免除在香港上市的內地企業需尋求中國網信辦的批准，消息對港股有幾利好？獨立股評人李偉傑於《ET午市精點》為你分析港股走勢。 立即收看／收聽：https://video.hket.com/video/3008148 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指修復28000點 解讀中國次季GDP 2021/07/15 【ET午市精點】恒指修復28000點 解讀中國次季GDP 【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？ 2021/07/14 【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？ 【ET午市精點】恒指彈五百點 快手（1024）先跌後急升 2021/07/13 【ET午市精點】恒指彈五百點 快手（1024）先跌後急升 【ET午市精點】港股續彈升幅收窄 內地公布GDP前放水 2021/07/12 【ET午市精點】港股續彈升幅收窄 內地公布GDP前放水 【ET午市精點】恒指穿250天線後反彈 真止跌或逃生門？ 2021/07/09 【ET午市精點】恒指穿250天線後反彈 真止跌或逃生門？ 香港交易及結算所有限公司 恒指走勢 香港 恒生指數 港股 中國