【中概股風暴】內地據報豁免赴港上市企業網絡安全審查　港交所收升3%（附短片）

▲ 【中概股風暴】內地據報豁免赴港上市企業網絡安全審查 港交所抽升

內地早前宣佈，明確掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。不過，外電報道指，內地計劃免除在香港上市的內地企業需尋求網絡安全審查的批准。港交所 （00388） 由跌轉升，日內曾升5%見531元，收市回落至524元，升3.7%，成交88億元。

《彭博》引述知情人士消息表示，近日相關監管部門的官員在與銀行家的會議上，傳達了擬對赴港上市不做正式網絡安全審查要求的安排，只有前往美國的公司才需要正式接受審查。中國證監會及網信辦未有回應有關報道。

網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查，詳見﹕【下一頁】

多間企業煞停赴美上市，詳見﹕【下一頁】

知情人士亦透露，在新的框架下，所有上市公司，包括前往香港上市的企業，均需獲得中國證監會的批准，但據曾經與內地證監會溝通的銀行家表示，對於之後對中概股上市的監管，他們得出的印象是，前往香港上市的審批程序並不會跟前往美國上市一樣繁瑣。

內地不同部門對科網行業監管行動或言論（按圖可放大）

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近期不少內地企業擬煞停赴美上市計劃

近期內地加強監管中概股，繼滴滴出行（美：DIDI）上市次日遭內地監管機構以進行安全審查為由，勒令將其應用程式下架後，不少內地企業相繼擬煞停赴美上市計劃，包括掌控醫療科技數據的零氪科技（Linkdoc）、內地運動科技平台Keep、以及曾傳出被內地政府要求棄美赴港上市的喜馬拉雅FM。

另外，彭博社曾報道指，據報中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，包括使用可變利益實體（VIE）架構的公司。

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編輯﹕賴奕羚