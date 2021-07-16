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【碳中和】Tesla靠賣「碳權」一年收入超過15億美元　中國碳市今起交易對上市企業有何影響？

Hot Talk 13:30 2021/07/16

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TSLA靠賣「碳權」一年收入超過15億美元　中國碳市今起交易對上市企業有何影響？

中國的碳排放權交易市場今日正式開市，雖然碳市場並非直接與投資市場掛鉤，但與一眾上市企業的經營息息相關。如歐盟、美國加州等市場，亦一早有開放碳排放交易體系。低碳理念的電動車龍頭Tesla（美：TSLA）因產品無須燃油，而擁有大量剩餘的碳排放額度，僅去年全年，Tesla就透過在碳交易市場賣「碳權」淨賺超過15億美元。

拆解碳交易運作，9大行業盈利影響分析，詳看【下一頁】

以歐盟為例，歐盟早在2005年已經建立碳排放交易體系，體系中的企業若年度排放量超過獲配的排放配額，則會面臨高額罰款，因此企業會在碳排放交易體系中，向有剩餘配額的企業購買碳排放配額。

根據Tesla財報顯示，自2013年起，Tesla每年透過賣「碳權」獲得的收入達到1.94億美元。而隨著Tesla的產能不斷提升，這一數據在2020年有更大的飛躍，截至2020年12月31日年度，特斯拉通過出售碳交易系統給予的排放額度，淨賺15.8億美元，較2019年的5.94億美元大幅增長165.6%，佔年內總收入的5%。

Tesla每年的「碳權」收入

年份 來自「碳權」的收入（億美元）
2020 15.8
2019 5.94
2018 4.19
2017 3.6
2016 3.02
2015 1.69
2014 2.16
2013 1.94

中國的碳交易市場，首階段將會覆蓋超過2000家發電企業，通過特定方程式的計算，每間企業都會獲得一定的碳排放配額。公司若碳排放量高於配額，則需要在碳交易市場中買入更多的排放權，一定程度上提高公司的成本，令其主動轉型或減產。而中石化 （00386） 、華潤電力 （00836） 等企業今早已經完成首批碳排放權的交易。

相關文章：【碳中和】證監會港交所成立碳市場專責團隊　研成立區域碳交易中心

【碳中和】贛鋒鋰業曾升近一成、比亞迪升9%　工信部：支持能源電子產業發展

記者：梁安琪

 

港股 新經濟股 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 碳中和 電動車 Tesla 歐盟 配額 中國

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