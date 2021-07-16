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神秘人未克同貝索斯上太空 英富商18歲兒子頂上

環球社會熱點 11:39 2021/07/16

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Amazon（亞馬遜）創辦人貝索斯早前宣布，將乘搭自家私人太空公司Blue Origin的飛船航天飛行，並以2,800萬美元（約2.2億港幣）售出同行1個座位。然而Blue Origin周四（15日）宣布，神秘人未克參與飛行，改由一名18歲乘客頂上，屆時同行者中便有最年長及最年輕太空人。據悉，該青年為英國富商之子。

82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人 【下一頁】

Blue Origin表示，中標的神秘人因日程問題而無法參與升空，屆時陪同貝索斯（Jeff Bezos）太空飛行的是18歲青年德門（Oliver Daemen），他將成為史上最年輕太空人。據悉，德門父親為總部位於荷蘭的Somerset Capital Partners投資公司行政總裁、英國富商喬· 德門（Joes Daemen）。

貝索斯20日升空4人團隊

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Blue Origin指，喬· 德門原本將會乘坐公司第2趟太空之旅的乘客，神秘人退出後，他決定讓修讀物理的兒子頂上，但公司未透露票價。公司表示，戴門從4歲開始就對太空、月球及或火箭感興趣，將於9月開始入讀荷蘭烏特列支大學（University of Utrecht）物理系，是次太空旅行將完成他畢生夢想。

布蘭森搶貝索斯頭啖湯 7月11日啟程太空旅行 【下一頁】

貝索斯下周二（20日）將與弟弟、德門以及82歲的豐克（Wally Funk）一同太空飛行旅行，是次行程更創下最年輕及最年長太空人同行的紀錄。Blue Origin表示，計劃將太空船發射至地球表面上空100多公里的地方，讓乘客體驗失重感覺。太空艙其後將使用降落傘返回地球，行程預計持續10分鐘。

責任編輯：李俊儀

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