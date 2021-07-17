【香港營商】華府警告美企在港營商風險　制裁7名中聯辦官員　港府：指控難以成立（第二版）

美國拜登政府周五向美國企業發出香港營商風險警示，美國國務院、財政部、國土安全部在警示中表示，在香港營商將受當地法律規管，包括去年開始實施的國安法，而在該法律下已至少有一名美國公民被捕。

港府周六凌晨回應指，形容美國政府對香港情況作出「完全荒謬和毫無根據的指控」，又發出商業警告試圖製造恐慌情緒，恐損害在港營商的美企及居港的美國公民。

美國：在港美企或招致中國政府反擊

美國政府在警示中稱，在香港營商可能會遭遇未經授權的電子監控或被迫交出企業和客戶數據。個人和企業應要了解與被制裁的個人或實體往來可能引發的後果，同時如果選擇遵守美國或其他國際制裁決定，可能會引發中國反擊。

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該則警告也建議，企業應該考慮繼續在香港經營面臨的潛在聲譽、經濟和法律風險，同時展開盡職審查。「中國政府和香港政府採取的政策損害香港的法治和監管環境，而這些對個人和企業在香港具法律保障、自由地經營至關重要。」

港府深夜發表的聲明同時指出，自港區國安法生效後，香港社會恢復穩定、特區的司法機構一如以往獨立運作，而且過去一年香港的新股集資額按年升超過50%、港滙錄得淨流入、港銀總存款額及基金管理資產淨值增加，反映投資者沒有因港區國安法而對香港卻步。

美財政部同時向7名中聯辦官員實施制裁

美國財政部同時發出最新制裁名單，向中聯辦7名官員實施制裁，包括副主任陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、尹中華、楊建平。

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《路透》早前引述消息人士報道，美國準備在周五（16日）對數名中國官員實施制裁，同時會向國際商業社會警告，香港營商環境正在惡化。據悉，制裁將針對中聯辦7名官員。另外，白宮正在評估一項關於香港移民的行政令，但仍不確定是否會實施。

美國總統拜登在會見德國總理默克爾的記者會上表示， 香港的情況正在惡化，稱中國政府並沒有履行關於如何處理香港問題的承諾。報道指，美國國務院發布最新的商業諮詢公告，將強調美國政府對港區國安法對國際公司的影響的擔憂。美國指控北京去年實施該法是為了方便鎮壓民主活動人士和自由媒體。

另外，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）本周稱，一個健康的營商環境取決於法治，但香港實施港版國安法後，情況持續受損。

中國外交部發言人趙立堅周二表示，反對美國以香港為借口干涉中國內政。

（第二版加入港府回應）

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編輯：麥德銘