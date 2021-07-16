【英國疫情】日增近5萬確診 1周多52萬人要隔離

▲ 英國的疫情再度惡化，單日再增近5萬人確診新冠肺炎

英國的新冠肺炎疫情再度惡化，單日再增近5萬人確診新冠肺炎，創半年新高。英國版「安心出行」防疫追蹤手機應用程式（App），一周向50萬人發出密切接觸者隔離通知，創疫情爆發以來新高。

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英國周四（15日）宣布單日新增超過4.8萬宗確診，打破前一日4.2萬宗的紀錄，成為自1月15日以來的新高。英國同日新增63名新冠患者死亡，是自3月底以來的最高單日確診死亡數字。

英國國民保健署（NHS）推出的追蹤App在截至本月7日的一周内，向超過52萬民眾發出通知，指他們曾與確診者密切接觸並需自我隔離。

上述數字較前一周的35.6萬人大幅增加46%，也是英國政府自1月起發布數據以來的新高

英媒指出由於大量人要隔離，部分企業甚至有2成員工無法上班。英國工會Unite警告大量民眾隔離的情況下，英國各地工廠都有倒閉風險，而汽車業受到最大衝擊。

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疫情升溫之下，英國也加快為民眾接種新冠疫苗。英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）早前表示，英國有超過三分之二的成人已完成兩劑接種（編按：部分英國人接種只需一劑的強生疫苗）。

當局呼籲其餘民眾盡早完成接種，將向65萬人發送短信，提醒他們確保自己接種首劑疫苗的8周内完成接種次劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲