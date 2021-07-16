西歐4國暴雨成災釀最少92死 1,300人失蹤（第二版）

西歐部分國家於周四因罕見暴雨而引發嚴重水災，至今最少92人死亡，另有1,300人下落不明。正在訪美的德國總理默克爾向災民表示同情，形容今次水災宛如災難。德國官員預計，死亡人數會持續攀升。

（第二版更新死亡人數）

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德國公營電視台《德國電視一台》（ADR）報稱，水災中共有最少81人死亡，加上比利時最少11死，遇難人數急增至最少92人。

西歐周四（15日）出現罕見暴雨，引發洪水沖淹城鎮，數十萬戶家庭失去電力供應，水災波及德國﹑比利時﹑盧森堡及荷蘭。德國西部為今次水災重災區之一，北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）與萊茵蘭–普法茲州（Rhineland-​Palatinate）最少58死，連同比利時最少9死，水災帶走近70人的性命。

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萊茵蘭–普法茲州州長德賴爾（Malu Dreyer）表示，當地從未發生如此災難，傷亡及失蹤人數持續出現，情況使人絕望。當局周四派出逾千救援人員，到上述兩州及鄰近的巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg）協助。當地官員表示，現時估算傷亡人數仍為之尚早，並指預計約1,300人下落不明。

正在美國訪問的德國總理默克爾（Angela Merkel）則向受災民眾表示同情，承諾會照料災民。美國總統拜登（Joe Biden）亦代表美國民眾，向德國及其他國家的災民致以深切慰問。

責任編輯：吳漢培