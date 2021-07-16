【美國聯儲局】鮑威爾任期下年2月屆滿　耶倫﹕將與拜登討論鮑威爾是否獲連任聯儲局主席

▲ 美國財長耶倫接受外電記者詢問時表示，在過去幾個月，聯儲局在鮑威爾的領導下「做得很好」。

美國聯儲局主席鮑威爾任期將於下年2月屆滿，外界關注，在聯儲局政策尚未有清晰方向下，鮑威爾會否續任4年美聯儲主席。美國財長耶倫接受外電記者詢問時表示，在過去幾個月，聯儲局在鮑威爾的領導下「做得很好」（"Has done a good job"），但對於會否支持鮑威爾繼續連任，耶倫則未有正面回答問題，僅表示自己將與總統拜登進行討論。

鮑威爾：FOMC未來數周商討買美債及MBS，詳見﹕【下一頁】

耶倫在2014年至2018年期間，曾為聯儲局主席，其後在2018年其任期結束後，前任美國總統特朗普宣佈任命共和黨人鮑威爾為聯儲局主席。鮑威爾為一名私募股權律師，其後被前總統奧巴馬任命為美聯儲理事。

外電另有報道指，拜登的一名顧問透露，拜登目前仍未決定是否再次任命鮑威爾。報道亦引述幾位拜登政府的高級官員言論表示，目前他們對於鮑威爾應對通脹形勢的控制感到非常滿意。

曾任Fed經濟學家Cornerstone Macro分析師LLC合夥人Roberto Perli分析指，若下任聯儲局主席人選存在不確定性，此確定性將變成聯儲局政策的不確定性，繼而增加市場的不確定性。

耶倫﹕通脹中期將回落至正常水平

提到通脹，耶倫表示，預計未來還會見到幾個月的短期通脹，但她認為，從中期來看，通脹將回落至正常水平。

房價方面，隨著通脹壓力阻礙美國經濟復甦，加上房價不斷上升，或令外界產生對泡沫的擔憂。耶倫對此表示，不認為在是次危機中，看到與2008年金融危機之前相同的危險，並認為兩者是非常不同的現象。不過她認為，房價上漲或會令首次購房者或收入較低的家庭帶來經濟壓力。

相關文章﹕

【美國經濟】美國財長耶倫：利率上升是件好事 拜登刺激經濟計劃引發通脹也沒關係

黃金觸及四周高位 鮑威爾講話緩解縮減買債擔憂

據報耶倫無意重啟美中高層經濟對話

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚