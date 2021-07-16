【券商點睇】上半年保費增速無起色 內險股市值大縮水

上半年保險業保費收入達2.9萬億元，按年增長5.2%，較首5個月的增速下滑0.3個百分點，也低於第一季的7.8%，反映今年保費收入增速仍未見起色。事實上，在中港上市的內險股表現亦相當失色，截至周四（15日），A股五大上市內險股的市值年內蒸發超過8,000億元人民幣，甚至跑輸一向被認為服務實體經濟的內銀股。

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綜合市場分析，內險股疲弱的原因有三點。第一，保險業保費增速持續放緩；第二，經過過去兩年股市大漲，今年保險機構普遍下調了權益投資收益預期，市場擔憂投資收益或不及預期；第三，A股市場風格分化，「銀地保」不被重視。

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內地報道指，若仔細觀察對人身險公司業務價值影響較大的新單保費這一指標就會發現，行業保費增速降幅雖小，但人身險新單保費出現大幅下滑。保險業保費構成中，人身險保費收入佔比持續在80%上下，財產險保費佔比則持續維持在20%上下。因此，人身險保費增速對保險板塊整體增速影響巨大，新單保費增速又直接影響人身險公司的整體業務價值。

同時，保險公司當期保費收入等於續期保費與新單保費之和。其中，續期保費為此前已簽訂保險合同的保費收入，而新單保費為當期新業務，保險公司會將新單保費按照不同險種、不同繳費期限折算「標保」後計入新業務價值。因從3月起，個險新單標保增速掉頭直下，單月按年下跌29%，4、5月更進一步惡化，觸發市場沽售內險股。銀河證券指，後疫情時代，險企負債端銷售承壓，短期難有明顯改善。未來隨着渠道轉型推進以及客戶經營能力提升，改善可期。

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記者：林衛