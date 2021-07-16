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【券商點睇】券商不建議高追周期股 提防好消息盡出？

股樓投資 12:18 2021/07/16

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受惠供需改善，今年不少周期股鹹魚翻生，個別股份的半年業績更創史上最佳水平，包括鋼鐵、航運板塊。海通證券表示，受原油、天然氣等價格開始回落的影響，大宗商品的價格存在調整的可能，因此不建議此時去追高周期類資產，短期的熱點或將在此類中期業績大幅度上升的行業中輪換。

【券商點睇】上半年保費增速無起色 內險股市值大縮水，請按【見下頁

該行認為，全國碳排放權交易將在周五（16日）開始，這將再次刺激碳交易及新能源等題材的炒作，建議適當關注。個股投資方面，建議選擇股價在低位的業績增長股，或者業績確定性較強且估值尚處低位的行業，包括家電、醫藥、券商等。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐由下而上選股方式  推介12隻本港藍籌股，請按【見下頁

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記者：林衛

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